新冠肺炎：炒爭取防疫保護員工　亞馬遜遭查

美國購物網站亞馬遜一名紐約市員工周一（3月30日）發起罷工，要求公司立即關閉當地一個貨倉2周防範新冠肺炎疫情擴散，並為員工提供更好的防疫保護。亞馬遜其後以違反隔離要求為由，解僱該員工，惹來報復爭議。紐約市長白思豪周二（3月31日）宣布，市內人權委員會將調查此事；亞馬遜則暫未回應事件。

涉事員工斯莫爾斯（Chris Smalls）早前在斯塔滕島的亞馬遜物流中心，帶頭與約50名同事示威，要求公司暫時關閉該設施及加強保護員工。亞馬遜後來指，斯莫爾斯曾與新冠肺炎患者接觸，應在家隔離，卻多次無視要求到物流設施，將其解僱。

斯莫爾斯否認指控，稱其上司上周六（3月28日）通知他要自我隔離，他此後無再踏入物流中心，只在外圍出現，而且有與其他人保持1.8米距離。他又稱若他要隔離，那麼公司約400人亦應隔離，直指亞馬遜是想他噤聲，他計劃對公司採取法律行動。

紐約州首席檢察官詹姆斯（Letitia James）周一形容亞馬遜的做法是恥辱，促請全國勞資關係委員會調查事件。白思豪則指，已下令紐約人權委員會立即調查亞馬遜是否因斯莫爾斯為同僚的安全發聲而遭解僱，若屬實代表亞馬遜違反該市的人權法，政府將採取行動。