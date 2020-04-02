新冠肺炎︰全球確診超90萬　美國突破20萬

全球確診的新型冠狀病毒病例數已達到90萬，其中在美國超過20萬。美國副總統彭斯指，現時病毒在美國爆發的模式跟另一重災國家意大利相似。

最新數據顯示，全球累計確診病例為908,651宗，累計死亡病例45,269宗，累計治愈病例188,998宗。美國周三（4月1日）新增確診病例15,503例，累計確診病例204,047宗，新增死亡病例358宗，累計死亡病例4397宗，致死率2.15%，累計治愈7530宗。

美國紐約州新冠肺炎確診病例周三新增7917宗，累計達83,712宗；其中紐約市新增確診4300例，累計確診達47,439宗，累計死亡病例1941宗。紐約州州長科莫於記者會稱︰「疫情怎樣完結？人們想知答案。我想要答案，但答案肯定沒有人知道。」

據美國政治新聞網站「Politico」周二（3月31日）報道，美國政府下令美國國際開發署（USAID）暫停向海外運輸醫療防護用品，並要求已在路上的調頭運回美國。為美國醫生和護士提供防護用品的一名政府官員上周向泰國尋求援助時，卻被泰國官員告知，美國發送的類似物資正在前往曼谷的途中。報道稱，美國總統特朗普的助手得知消息後感到十分震驚，立即叫停了這批貨物的運輸，並下令審查美國援助程序。