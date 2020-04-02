美反制伊朗　基地船配攻擊直升機演練

美國繼續加強針對伊朗的軍事部署，美軍周三（1日）表示，海軍及陸軍上月底在波斯灣展開聯合行動，出動海上基地船及攻擊直升機，模擬應對水面威脅。這是美軍一個月內第二度舉行同類型的演練，明顯是警告伊朗不要輕舉妄動。

在這場聯合海上與空中整合行動，美國海軍派出有「海上基地船」之稱的普勒號遠征登陸基地艦，以及神盾驅逐艦漢密爾頓號與多艘颶風級巡邏艇，陸軍則派出多架AH64阿帕奇攻擊直升機。美軍指行動旨在加強部隊回應水面威脅的能力，普勒號作為攻擊直升機的海上基地，巡邏艇為直升機挑選模擬交戰目標。

美國海軍表示，整合陸軍空中武器團隊的火力後，大幅加強海軍擴大偵察及攻擊範圍的能力。上月8日至9日，美國海軍與特種作戰司令部在波斯灣舉行海上與空中整合行動，海軍巡邏艇與P8海上巡邏機挑選模擬水面目標後，特種作戰司令部的AC130W空中炮艇使用榴彈炮及鏈炮攻擊，合作模式與今次行動一樣。

今次登場的普勒號2017年正式服役，特別之處是設計建基於油輪，可配備不同支援設備，執行掃雷、特種作戰及其他遠征任務，亦有大型升降平台供直升機使用。它將永久前沿部署，現時在負責中東水域任務的第五艦隊管轄區內。