新冠肺炎：羅斯福號艦長求救奏效　船員分批上岸檢疫

美國海軍「疫輪」羅斯福號航空母艦的新冠肺炎疫情惡化，目前在關島停泊。艦長克羅澤（Brett Crozier）致函軍方高層求救，要求讓全艦人員落船隔離。海軍周三（1日）宣布，將批准羅斯福號船員分批上岸檢疫，極有可能在24小時內將大部分人轉送到關島的酒店隔離。

海軍指，有93名羅斯福號船員確診，佔美軍染疫人員總數逾10%。在4800名船員中，有1273人已接受病毒檢測，部分人的測試結果仍未出爐，確診人數料仍會上升。現時約有1000名船員已下船，正在關島的住宿設施內檢疫，當局預料未來數天可再讓2700人上岸。但由於關島的住宿設施不足，海軍要與當地政府討論，尋找酒店、提供帳篷或其他臨時住宿設施。關島政府將讓沒有確診的船員在酒店隔離14日。

羅斯福號上有大量武器及戰機，必須留一部分船員在船上負責保安工作，並維持核反應堆的運作。海軍打算留大約1000人在船上駐守，比克羅澤建議的大約多500人。據指，海軍會分批安排船員上岸或駐守，在岸上完成14日隔離且健康的船員，之後會回到船上接替駐守的人員。羅斯福號料要再在關島停留一個月，才可讓大部分人完成隔離。

惟有已被送到關島一個由健身室改裝而成的隔離設施的羅斯福號船員指，他與另外150人同住，但由於空間狹窄，加上清潔用品不足，擔心會導致更多人被傳染。他表示，有人不斷咳嗽及發燒，仍稱自己狀況良好；也有人本來沒有病徵，最終一同確診。有軍人則認為，克羅澤是次為了船員而向海軍高層求救，或會損害其仕途。