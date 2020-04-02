新冠肺炎：戰略儲備見底　援外醫療物資煞停

美國的新冠肺炎疫情繼續惡化，戰略國家儲備已動用最後一批醫療防護裝備。消息指，特朗普政府已下令暫停向其他國家提供個人防護裝備，認為應留給國內使用。

有線電視新聞網絡周三（1日）報道，戰略國家儲備由衞生及公共服務部管理，但知情人士強調儲備從不是華府抗疫政策中，防護裝備的唯一來源；又指儲備永不會耗盡，總會留下小部分以備不時之需。但國土安全部一名官員承認儲備接近耗盡。

總統特朗普當天在記者會上，亦證實該戰略國家儲備即將用盡，華府已要求有大型生產商的州政府，在當地直接生產醫療裝備及供給醫院使用。不過，戰略國家儲備耗盡意味各州政府，必須在全球市場搶購裝備，或面對廠商趁機牟利、坐地起價。

面對國內醫護人員裝備短缺，多間美媒報道，領導白宮抗疫專責組的副總統彭斯，下令負責對外非軍事援助的國際開發署，暫停向其他國家提供個人防護裝備，並改為供給國內使用。特朗普回應時駁斥報道，但承認美國也需要很多防護裝備。

報道指，華府上周要求泰國提供物資援助時，對方答覆指第二批美國提供的個人防護裝備正運往當地。美方官員得悉後大為驚訝，立即下令暫停物資付運，並審視美國對外援助的程序；越南、孟加拉、菲律賓、洪都拉斯等13個國家的援助被凍結。

此外，國際開發署上月17日至18日表示，分別向哈薩克及烏茲別克提供個人防護裝備，合共2萬隻手套、2萬個口罩、2800件隔離袍、400個護目鏡，協助應對疫情。

另一邊廂，特朗普周三稱已向零售企業沃爾瑪「落單」，訂購大批包含所有尺碼的醫院袍，以及其他防護裝備，供給國內醫護人員使用；沃爾瑪稱正努力履行訂單。