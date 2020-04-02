新冠肺炎：特朗普防疫建議　若無口罩用圍巾

新冠肺炎疫情在美國大爆發，是否全民戴口罩近日在當地引起熱議。總統特朗普周三（1日）建議國民用圍巾代替口罩，阻擋病毒傳播。惟根據疾病控制及預防中心的指引，圍巾的效能未明，衣物替代品不能歸納為個人防護裝備。

被問及公眾應否戴口罩時，特朗普在白宮記者會表示，雖然民眾戴口罩的問題不大，若無法取得醫用口罩時，圍巾是非常合適的替代品：「不一定是口罩，圍巾亦可以。我覺得某程度上，取決於布料的話，圍巾的效果其實更好。」

雖然未有證據顯示圍巾比口罩更有效對抗新冠病毒，疾控中心的指引列明在資源短缺下，手巾及圍巾等自製面部防護裝備是最後一着。惟指引亦指未知這些衣物替代品的效能，建議醫護人員使用圍巾等布料時，應要戴上多一層面罩。

副總統彭斯周三受訪時透露，正與專家討論是否建議民眾戴口罩，適當時候向特朗普提交建議，但強調最有效的防疫方式是保持1.8米以上的社交安全距離。

疾控中心則表示，正審視使用口罩指引，在研究新加坡、中國及其他地區的情況後再作決定；現時指引是只有病患、在家照顧患者的人士，才應該戴口罩。