新冠肺炎：新申領失業救濟人數升1倍達664萬

新冠肺炎疫情對美國就業市場的衝擊進一步浮現。美國勞工部周四（2日）公布，當地上周新申領失業救濟人數增加約1倍，至664.8萬人，遠超市場預期的376.3萬人，並連續兩周創出新高。而前周持申領人數亦由180.3萬人，跳升至302.9萬人，但低過預期494.1萬人。

人力資源公司Challenger, Gray & Christmas最新數據顯示，3月份美國裁減職位22.22萬個，按年勁增266.9%，今年以來累裁34.66萬個。數據機構ADP日前公布，美國3月份私人職位，由2月增長18.3萬個，轉為減少2.7萬個。

外媒根據歐美就業市場初步數據指出，疫情爆發初期的2周時間內，兩地丟掉工作的人佔勞動人口已升至近10%，升幅相等於2007至2009年整個金融危機爆發的時期。達特茅斯大學教授Danny Blanchflower表示，失業率上升的速度較金融危機時快20倍，從未見過如此快速，亦意味政府必需小心地尋求應對方法。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾預期，美國失業率很可能由2月的3.5%升至超過10%，但不同意其他聯儲局官員對失業率可能升至30%的預測。