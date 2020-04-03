新冠肺炎︰聲稱「一點沒給美國人剩」　華婦搶購口罩捱轟

新冠肺炎在全球蔓延，各國醫療物資供應緊張。內地網絡近日流傳一段短片，一名旅居美國的大媽在佛羅里達州某超市拍片，聲稱買了一整車3M口罩，「不留一點予美國人」，引起輿論關注。連同內地網民亦炮轟她「自私」，該名女網民事後道歉，強調自己只是在開玩笑。

從網傳短片可見，該名女子當時與兒子抵達超市後，便把一箱箱口罩堆放在購物車上。該女子還對着鏡頭聲稱「超開心」、「他們還不知道限購的，趕緊埋單走人」、「做賊的感覺」，不斷炫耀自己買到大量口罩。其後她又到另一商店，繼續狂掃口罩，而她的直播標題則顯示：「買的太爽了！都掃蕩光了一點沒給美國人剩！」

短片曝光後，境外傳媒發現該名女子名為「Hexin Jiang（音譯江賀新）」，現年約35歲，曾涉及一宗家暴案件；另有網民發現江女從事代購生意，懷疑她把口罩寄回中國，紛紛留言批評她。

江女周二（3月31日）發文解釋，短片拍攝於今年1月29日，當時是疫情初期，全球華人合力採購口罩捐回中國；又指自己轉賣口罩是「零利潤」，自1月31日發貨後，已沒再寄口罩回中國。她又強調，所謂「沒給美國人剩」的言論是「開玩笑」，希望「謠言止於智者」。