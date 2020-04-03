新冠肺炎︰博爾索納羅淡化疫情　惹官員不服

巴西為南美洲的新冠肺炎重災區，周四（2日）公布的病例急增逾千宗，全國累計個案已突破8000，其中300多人病死。總統博爾索納羅持續淡化疫情影響的取態為人詬病，以衞生部長為首的各中央及地方官員、以至軍方均因此與他起分歧，嚴重削弱其管治威信。

確診數字倍增之際，博爾索納羅仍否定社交疏離等措施，並在社交網宣傳「#讓巴西繼續運作」的復工方針，與要求民眾隔離的衞生部長曼代塔（Luiz Henrique Mandetta）打對台。博爾索納羅上周六（3月28日）為此召開緊急會議，但在曼代塔企硬下未能說服政府放寬國內實施的封城令。

英媒周四引述消息指，司法部長莫羅、軍方高層等政要均傾向支持曼代塔，認為公共衞生危機比恢復經濟更為緊急，令博爾索納羅在政府內勢孤力弱。本為博爾索納羅盟友的國會議員，亦直指總統的觀點錯誤，正加緊推動落實曼代塔主張的社交疏離措施。

另外，巴西周四確認，國內一名在1月23日死亡的女子生前患為新冠肺炎，比早前認為的南美洲首宗病例要早上1個多月。阿根廷一名曾到訪歐洲的64歲男子，返回布宜諾斯艾利斯後於3月7日病逝，當時被視為南美首宗新冠肺炎死亡個案。