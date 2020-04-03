新冠肺炎：紐約籲外出戴布口罩　特朗普將公布指引

美國的新冠肺炎疫情持續嚴峻，加州洛杉磯市長加爾塞特和紐約市長白思豪，先後建議民眾外出要戴口罩，遮掩口鼻；惟由於醫療物資緊絀，當局呼籲把醫用或N95口罩留給醫護人員。總統特朗普周四（2日）表示，政府將向全民發布有關戴口罩的正式指引，並計劃派美軍到紐約協助抗疫。

白思豪周四在簡報會上，建議市民外出以自製布口罩、圍巾或其他創意方式遮掩口鼻，減低感染或傳播病毒的風險；但不要配戴醫用或N95口罩，應把這些物資留給迫切需要的醫護人員。他再次呼籲市民盡可能留在家中，外出時也要遵守與他人保持約1.8米的社交距離規定。

美國疾病控制及預防中心（CDC）與世界衞生組織，目前建議一般民眾若非生病或咳嗽，不必戴口罩。特朗普在新冠肺炎工作小組簡報會上表示，即將公布的新指引不會要求全民戴口罩，想戴的人可「自行決定」，但「不認為指引會是強制性，因有些人不想戴口罩」。新指引料建議民眾在疫情重災區外出時戴口罩。

特朗普又宣布，讓美軍和聯邦人員在紐約賈維茨會展中心管理臨時搭建的醫院計劃，協助應付大量病人。特朗普女婿兼白宮高級顧問庫斯納則表示，政府將發送N95口罩給紐約公共醫院系統，讓醫護人員捱過下個月。據悉，特朗普料於周五（3日）公布補償醫院治療和檢測費用的方案。

世衞專家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）則表示，建議病人及照顧者可配戴外科口罩，但毋須配戴N95口罩，應留給前線醫護人員。但世衞一個專家組將研究，是否更改民眾在公共場所戴口罩的指引。