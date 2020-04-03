新冠肺炎︰再用國防生產法　下令6巨企生產呼吸機

美國已成為全球新冠肺炎疫情的重災區，當局周四（2日）公布國內過去一日激增2.9萬宗確診，累計病例增至近24.5萬宗；死亡人數亦再增逾1000人，共逾6000人病死。總統特朗普周四引用《國防生產法》，下令國內6間大型企業生產呼吸機，以紓緩醫療設備壓力。

白宮周四發出備忘錄顯示，特朗普已指令衞生及公共服務部長，協助通用電氣、醫療設備企業Hill-Rom、美敦力、Resmed、皇家飛利浦及Vyaire共6間企業，取得生產呼吸機的材料。特朗普在備忘錄向有關美企致謝，稱︰「今天的購買可移除呼吸機生產鏈中的障礙，拯救生命。」在疫情嚴重的紐約州，州長科莫表示當地的呼吸器料於6日內用盡。特朗普上周亦曾要求通用汽車生產呼吸機。

俄羅斯軍方周三（1日）派出軍機，運送口罩、呼吸機等60噸防疫物資到美國。俄羅斯外交部指，物資費用是由俄美各出一半。但華府官員周四澄清，有關物資是由美方出錢向莫斯科購買，但未有透露價格。

美國財長姆紐欽周四則表示，將於周五（3日）推出共3490億美元（約2.7萬億港元）的小型企業貸款，以解小商戶燃眉之急。他稱︰「你會在一日內拿到錢，你可以支薪予你的員工。如果你曾炒人，請把你的員工請回來。」