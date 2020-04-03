空軍發還8億美元貨款　波音更換KC46加油機系統

美國空軍早前委託波音公司生產新一代KC46空中加油機，但面世後出現漏油，機艙更發現有異物碎片及遙控鏡頭有問題，影響空中加油。由於部分KC46已交付服役，空軍周四（2日）向波音發還早前扣起的8.82億美元（約68.8億港元）貨款，保障波音在疫情期間的現金流穩定，波音承諾分階段修正KC46的技術問題，預計需時3年半。

空軍指，KC46現有的遙控視野系統（RVS）雖然大致安全，但在夜間及雷暴的惡劣天氣下，可能出現顯示錯誤，導致加油機與飛機擦撞，或損害部分隱形飛機的隱形能力。根據協議備忘錄，波音同意分兩個階段修正技術問題，首階段微調顯示影像，第二階段是重新設計RVS，換上新型彩色鏡頭、顯示系統及電腦。

KC46計劃經理伯吉斯（Jamie Burgess）透露，新系統測試將於2022年開始，測試及認證成功後，新系統將於2023年下半年安裝在KC46的機隊。他強調，空軍支付的貨款不會用於技術修正。空軍採購總監羅珀（Will Roper）指，軍方正盡快調出數十億美元，向包括波音等多個承包商發放款項。

由波音承造的KC46多達179架，為確保KC46運作正常，美國空軍有權扣起首批52架KC46的貨款，每架造價為2800萬美元（約2.18億港元）。現時波音已交付33架KC46，貨款總數為9.24億美元（約72億港元），空軍決定支付大部分貨款。目前交付的KC46因無法空中加油，只能用作載貨。

受疫情影響，多家航空公司的航線停飛，令民航機的需求急劇下降，影響波音的業務，該公司近日更關閉位於美國華盛頓州的生產線。