新冠肺炎︰疫情擴大仍無意封關　啤酒廠停釀

新冠肺炎疫情蔓延至墨西哥，國內周四（2日）累計逾1500宗確診，而死亡人數更在單日由37宗急增至50宗。惟衞生部門同意強調，目前無意以關閉邊境手段防疫。而在政府要求中止非必要商業活動下，墨西哥最大啤酒商Grupo Modelo將暫時停產。

衞生部副部長加特利（Hugo Lopez-Gatell）稱︰「雖然社會出現關閉邊境以作防疫的呼聲，但目前無科學及歷史實證顯示這是有效的手段。」不過，加特利則再次呼籲，身處美國的墨西哥居民切勿在非必要的情況下返國，避免傳播病毒。

總統奧夫拉多爾周四指，國內80間醫院將改為接收新冠肺炎病人，以作準備。然而，疫情全面爆發之前，該國北部一間醫院已爆出26名醫護集體感染，更有一名醫生不治。加上墨西哥至今僅進行了1.4萬次檢測，外界亦質疑該國應對能力不足。

由於政府已要求暫停非必要商業活動，Grupo Modelo周四宣布，將自下周日（5日）起暫時停止釀造與冠狀病毒「撞名」的知名Corona啤酒。Grupo Modelo將要求75%的員工在家工作，並盡量維持啤酒供應。