新冠肺炎：特朗普中止撥款　瘟疫研究計劃一度煞停

「PREDICT」項目會訓練及支援海外實驗室的人材。圖為德國柏林的實驗室。

美國傳媒周四（2日）報道，新冠肺炎疫情在中國武漢爆發前2個月，美方一個負責研究瘟疫病毒及訓練相關人才的項目，遭特朗普政府中止撥款而煞停。

美國國際開發署（USAID）2009年發起「PREDICT」項目，以2005年H5N1禽流感疫情為契機。研究員收集逾萬隻蝙蝠及2000隻哺乳動物的樣本，鑑定1200種可引起瘟疫的病毒，包括160多種新冠病毒。該項目訓練及支援60個海外實驗室，涉及30國、逾7000人，包括發現今次疫情新冠病毒的武漢病毒研究所。

報道指，該項目去年9月底已沒有資金，數十名科學家和分析員停止工作。雖然國際開發署周三（1日）緊急延長該項目，未來6個月撥款226萬美元（約1760萬港元），並派專家赴外國協助抗疫，但這筆撥款對項目本來的目的幫助有限。

與此同時，美國陸軍今年2月3日舉行簡報會，指新冠肺炎病毒可輕易透過無病徵的患者傳播，推算全美最多8000萬人感染，其中約50萬人或要住院，死亡人數介乎8萬至15萬人，並形容疫情是「黑天鵝事件」。由於白宮抗疫專責組日前預測全國10萬至24萬人病歿，因此美媒認為白宮漠視軍方近2個月前的同類警告。