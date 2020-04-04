新冠肺炎：羅斯福號船員　英雄式歡送艦長

美國海軍「疫輪」羅斯福號航空母艦引發的政治風波愈演愈烈，海軍代理部長莫德利周五（3日）表示，被解除職務的艦長克羅澤，不會被踢出軍隊。當事人克羅澤最後一次離開羅斯福號時獲「英雄式」歡送，大批船員拍掌向他道別。

羅斯福號現時停泊在關島檢疫隔離，最新情況是艦上有137名船員確診感染新冠肺炎，其中42人沒有出現病徵。當地時間周五晚上，社交網流傳多段短片，可見克羅澤經跳板由航母走到碼頭期間，大批船員在機庫內一邊拍掌，一邊高呼「艦長克羅澤」。克羅澤準備登上私家車離開時，回頭揮手向船員道別。

莫德利同日受訪時，再就解除克羅澤艦長職務一事辯護，聲稱對方所做的一切都是為了船員健康及安全着想，並獲船員愛戴及尊重，但強調這不是作出極差判斷的理由。他說：「這對我來說是非常、非常困難，我希望毋須這樣做。」

莫德利前一天宣布把克羅澤革職時，指對方使用不加密的電郵網絡向太平洋艦隊領導層求救，又讓太多人傳閱信件，結果令該信由傳媒公開，引起不必要的恐慌；他認為應透過在羅斯福號爆發疫情後，二人之間建立的「直線」求救。

另外，有人在網上發起聯署，要求恢復克羅澤艦長的職務，至今8萬多人響應。