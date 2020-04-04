划獨木舟出海翻艇　 甘迺迪外姪孫女與子失蹤

美國已故總統甘迺迪的外姪孫女麥基恩（Maeve Kennedy Townsend McKean），周四（2日）下午與兒子在馬里蘭州划獨木舟出海後失蹤。當局派人搜索，只發現她們的獨木舟翻轉浮在海上，兩人的下落仍未明。

多個協助搜尋的部門周五發聲明，稱他們於周四下午約4時30分接獲居民報告，指在馬里蘭州哥倫比亞比奇對出海灣，看到一艘載着2個人的獨木舟在漂流。部門人員前往搜尋，終在晚上7時於維珍尼亞州切薩皮克灣附近海面，發現該艘翻側的獨木舟，但見不到兩人蹤影。

馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）其後證賓，失蹤的是甘迺迪的40歲外姪孫女麥基恩，以及她的8歲兒子吉迪恩（Gideon）。由於天色已黑，搜救一度暫停至翌日恢復，海岸巡邏隊亦加入通宵搜索，但一無所獲。

搜救人員表示，周四當日附近風勢頗大， 他們相信麥基恩母子是划獨木舟到海中檢回皮球後，因風浪太大而無法划回岸邊。搜索行動仍繼續。

麥基恩的母親凱瑟琳（Kathleen Kennedy Townsend）是甘迺迪弟弟羅拔甘迺迪的長女，曾任馬里蘭州副州長，現時是喬治敦大學全球健康計劃的執行董事。