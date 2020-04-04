新冠肺炎：CDC建議全民戴布口罩　特朗普唱反調

美國新冠肺炎疫情嚴重，全國有逾27萬人確診，7335人死亡。疾病控制及預防中心（CDC）周五（3日）建議，全國民眾都應該戴上非醫用口罩，防止病毒傳播。總統特朗普在同日的記者會宣布此消息，宣稱新建議「純粹自願性質」，即場表明他不會聽從建議。

CDC在其官網解釋，有研究發現部分染疫人士可以在無徵狀的情況下傳染他人，所有更新防疫指引，建議民眾在藥房、雜貨店等無法維持社交距離的公眾地方，用布遮臉或佩戴布口罩，這些物品都可以在網上購買或自行製作。CDC強調，新建議不取代人與人之間保持1.8米距離的社交距離指引，亦不是建議民眾佩戴外科口罩或N95口罩等關鐽防疫用品，該些物資應留給醫護人員。

特朗普周五在白宮記者會宣布CDC的新建議，但強調只是自願性質，更即場與CDC唱反調說：「你們可以聽從，但不一定要聽從，我就不會遵循此建議了。」他補充，自己感覺良好，不想戴着口罩坐在白宮橢圓形辦公室辦公，亦不想在見各國總統、首相及王室成員時戴口罩，但不排除會改變心意。

在特朗普表明不戴口罩後，第一夫人梅拉妮亞卻在Twitter發文，要求所有美國人認真看待社交距離及戴口罩的要求，重申任何人都可能感染新冠肺炎，要共同阻止疫情散播。