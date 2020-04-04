新冠肺炎：特朗普禁N95出口　杜魯多批錯誤

美國總統特朗普與國內口罩主要生產商3M的矛盾加劇，特朗普擬因不滿3M無法提供華府所需的N95口罩，周五（3日）引用戰時權力禁止N95、手術手套及其他防疫物資出口，聲稱是要打擊利用疫情哄抬醫療物資價格牟利的行為。3M批評做法荒謬，主要向美國進口N95的加拿大亦指摘華府決定是錯誤。

特朗普周四（2日）引用《國防生產法》下令相關部門，協助並確保6間企業得到製造呼吸機的材料，並授權衞生及公共服務部長阿薩爾與聯邦應急管理局（FEMA），從3M公司取得N95口罩，但有指3M拒絕把1000萬個為亞洲市場製造的N95口罩，改為運往美國。

特朗普翌日再引用《國防生產法》頒令，授權FEMA禁止N95等醫療用品出口至其他國家，但對西班牙及意大利的援助或可獲豁免。他稱這是防範囤積及抬價，以及防止有人利用出口急需的個人防護裝備牟利，其後更在Twitter點名批評3M。

美媒引述消息指，副總統彭斯上月到訪3M位於明尼蘇達州的廠房時，3M告知公司有3500萬個N95存貨可供國內醫護人員使用。白宮至本周得悉原來不是所有N95都供應美國市場，特朗普的女婿兼總統高級顧問庫斯納負責查明口罩去向及為何可供應量與當初有出入，上述情況亦導致特朗普動用《國防生產法》。

3M解釋，公司在美國的N95產量已由1月的2200萬個增至3月的3500萬個，所有增產的口罩都在美國分發，另外在中國生產的1000萬個N95亦會運到美國。3M是加拿大及拉丁美洲的N95主要供應商，正常情況下每月向兩地供應600萬個，公司亦反對停止付運，行政總裁羅曼（Mike Roman）直指特朗普批評3M做錯事的指控荒謬，認為停止出口N95會有人道問題，以及讓其他國家不向美國輸出N95，令美國醫療物資來源減少，形容特朗普是「反其道而行」。

特朗普對3M的意見感到不滿，稱其他國家可以反擊美國，美國不會怪責他們。杜魯多亦批評美國此舉是錯誤，美加經濟體的融合為雙向，希望美方明白。加拿大副總理方慧蘭揚言，加方會竭盡所能阻止美國暫停出口醫療物資。安大略省省長福特（Doug Ford）透露，已就此事向美國貿易代表萊蒂澤抗議，指特朗普的決定會令加拿大醫護面臨口罩短缺。