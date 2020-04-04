新冠肺炎：上報通烏告密　情報組織監察總長被炒

美國總統特朗普年初避過國會的通烏案彈劾後，清算曾作供指證他的官員。美媒周五（3日）披露，特朗普決定辭退處理通烏案告密的情報組織監察總長阿特金森（Michael Atkinson），並已知會參議院，稍後將任命他百分百有信心的人接任。民主黨不滿特朗普的清算行動，批評他政治化情報界。

美聯社報道，特朗普去信參議院情報委員會，指委任他有信心的人出任情報組織監察總長是十分重要，而阿特金森已不符合這要求。特朗普沒有解釋更多，僅稱情報組織監察總長對促進聯邦計劃及活動的經濟、效率及成效至關重要，他稍後會任命他完全有信心的人接任。

眾議院情報委員會主席希夫直斥，特朗普的決定令國家安全面臨更大危機；參議院少數黨領袖舒默則指特朗普辭退講真話的人。報道指，目前由國家地理空間情報局總顧問蒙海姆（Tom Monheim）署任情報組織監察總長。

阿特金森是首名向國會通報通烏告密內容的官員，去年有爆料者聲稱特朗普同年7月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，以美國對烏的軍援作挾，施壓要求烏方調查前副總統拜登及其子亨特早年於烏克蘭的貪腐證據。

阿特金森去年8月及9月致函國會，形容告密緊急及可信，惟時任署理國家情報總監馬圭爾不認同事件緊急，試圖壓下告密。通烏醜聞引發由民主黨控制的眾議院發動彈劾，由共和黨控制的參議院最終在最高法院首席大法官監督下否決彈劾。