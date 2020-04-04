新冠肺炎：戰略儲備口罩過期10年　呼吸機要維修

美國聯邦政府動用戰略國家儲備物資對抗新冠肺炎，多州陸續獲發口罩、手套、呼吸機。惟部分物資因存放太久而變質，有口罩過期逾10年，橡筋變乾失去彈性；呼吸機亦損毀無法使用，要送回原廠修理，變相「得物無所用」。

美媒前天報道，俄勒岡州獲得過期及橡筋變乾的口罩，令醫護人員有感染新冠病毒的風險。州長布朗的發言人表示，數批戰略國家儲備醫療物資過期多年，但獲告知仍可用來防疫，只是不適合用於手術。部分物資是2009年H1N1流感爆發時採購，包括疾病控制及預防中心事後回收的批次，而州政府沒有向前線醫護人員派發。

亞拉巴馬州收到近6000個口罩，但橡筋變乾失去彈性，一周後由另一批口罩代替；該州參議員瓊斯（Doug Jones）指，戰略國家儲備沒有做好監察，出現過期及腐朽口罩後沒有更換。加州洛杉磯市獲發170部故障的呼吸機，要送到廠房修理。

另外，美媒發現衞生及公共服務部網站，更改對戰略國家儲備的描述，指儲備作用是「在公共衞生緊急情況時，補充州及地方的供應，很多州亦有物資儲備」；此前說法是當州及地方部門要求聯邦援助時，儲備可確保他們得到合適的藥物及供應。

美媒相信當局更改描述內容，與總統特朗普女婿、白宮高級顧問庫斯納前一天的言論有關，他指戰略國家儲備是聯邦政府的財產，「不應是讓州政府使用的儲備」。