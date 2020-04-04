密歇根州新人獲贈逾百紙板人　坐滿空教堂

美國人的生活近日被嚴格的公共衞生措施打亂，一早安排好成婚的新人頓時亂了陣腳。密歇根州一對新人早就定在周六（4日）舉行婚禮，但賓客在非常時期下無法出席。貼心的新郎為免愛妻失望，特意訂購一批人形紙板權充賓客。沒想到，負責紙板的企業得知此事後，竟熱心地主動捐贈設計精細的紙板人，令婚禮「熱鬧非凡」。

雖然賓客不能到場祝賀，但任職警員的新郎史圖利克（Dan Stuglik）仍想為新娘子席孟森（Amy Simonson）準備一次「非常」婚禮。他稱︰「我想為她花點心思，好讓她不至於在空教堂中獨自走向聖壇。」史圖利克遂找來鎮上一間搬屋公司，打算訂購一些人形紙板到時放在教堂內充撐場面。

沒想到，搬屋公司的經理哈里斯聞言大為感動，決定不收分文，並主動幫忙把紙板造得更為精美。一對準新人在上周綵排儀式時，眼見逾百個男女老少、造型各異的精美紙板人坐滿了教堂，心情十分激動。

席孟森難掩感動稱：「這是祖母、那是姨媽，再後面是哥哥和嫂嫂，感覺就像大家都到了現場觀禮一樣。」雖然儀式後未能舉行酒會或婚宴，但小夫妻已準備好在新居「撐枱腳」慶祝。