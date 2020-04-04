新聞背後︰甘迺迪詛咒再現？ 家族多人死於非命

小約瑟夫·甘迺迪（左圖）和嘉芙蓮．甘迺迪（右圖）皆死於空難。

美國甘迺迪家族充滿傳奇色彩，其中約翰‧甘迺迪更於1961年成為美國第35任總統，其弟愛德華‧甘迺迪亦民主黨資深參議員。惟甘迺迪家族過去數十年來不少家庭成員，都先後死於非命。最近約翰‧甘迺迪外姪孫女麥基恩跟兒子划艇期間失蹤，令「甘迺迪詛咒」再現之說不脛而走。

1944年

約翰甘迺迪胞兄小約瑟夫·甘迺迪二戰執勤期間，轟炸機因不明緣故爆炸喪生。

1948年

約翰甘迺迪胞妹嘉芙蓮．甘迺迪在法國死於空難。

1963年

約翰甘迺迪的次子早產，出生2日後因新生兒呼吸窘迫綜合症。約翰‧甘迺迪同年在出訪德州達拉斯期間遇刺身亡。

1968年

約翰甘迺迪胞弟羅拔‧甘迺迪於競選總統期間遭暗殺亡。

1984年

羅拔甘迺迪第4子戴維‧甘迺迪在佛羅里達州棕櫚灘一間酒店房間內過量吸食毒品後猝死。

1997年

羅拔甘迺迪第6子米高‧甘迺迪滑雪時意外撞樹導致死亡。

1999 年

約翰甘迺迪兒子小約翰‧甘迺迪駕駛飛機時失事，喪命大西洋。

2011年

約翰甘迺迪姪女卡拉‧甘迺迪在華盛頓一間健身房鍛鍊後，心臟病發猝死。

2012年

小羅拔甘迺迪前妻瑪麗‧甘迺迪上吊自殺亡。

2019年

羅拔甘迺迪外孫女希爾‧甘迺迪死於服藥過量。