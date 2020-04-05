新冠肺炎：供求緊張　國際大米價格創6年半新高

泰國貿易院統計顯示，泰國產大米（長粒型，1級）的出口價格3月下旬達到每噸約550美元（約4290港元），為自2013年8月以來的逾6年半高位。越南產大米（破碎率5%）亦超過1噸400美元（約3120港元），處於2018年12月以來的高水平。

泰國產大米的出口價格向來為國際指標。外媒報道指，國際大米價格升上6年半最高，主要原因是出口國泰國和越南的產量因乾旱和鹽害等，因而未能實現增長。新冠肺炎疫情擴散導致囤積大米，亦使供求關係變得緊張。隨着米價上漲，可能推高進口大米的亞洲及非洲各國的物價，成為引發經濟下行的因素。

美國農業部2月預測，2020年大米全球貿易量為4530萬噸，較1月發布的預測減少70萬噸。大米全球年產量（按精米計算）約5億噸，各國國內消費的比例高。美國農業部數據另顯示，2018年泰國大米出口量約1110萬噸，越南約660萬噸，分別佔全球份額的23%和14%，合計接近四成。

泰國出口業團體預測，2020年該國產大米的出口量將下滑至750萬噸。越南產大米全年出口量預計也不會有大幅增長。