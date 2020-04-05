新冠肺炎：居家隔離令封受害人退路　家暴案急增

多國在新冠肺炎疫情肆虐下實施居家隔離令，要求民眾避免非必要的外出，不少家庭暴力受害人因而被迫與施暴者同處一室。美國警方數字顯示，多個大都會區上月的家暴個案或報警求助次數，出現雙位數的百分比增長，情況引起憂慮。

美媒上周六（4日）引用全國20個大都會區的警方數據，指其中9個大都會區上月的家暴個案或報警求助次數，相比去年同期及今年初出現雙位數的百分比增長。其中俄勒岡州波特蘭上月12至23日的家暴拘捕次數，比去年同期增加27%；麻省波士頓及華盛頓州西雅圖的家暴案亦分別增加22%及21%。很多庇護所因要減少接收求助人以遵守保持社交疏離的規定，限額早已爆滿，未能向所有人伸出援手。

在疫情肆虐下美國的槍械銷售量近日激增，外界擔心未來數周的情況非常危險。上周一便有一名因疫情而失業的男子，以手槍射傷女友的背部後，吞槍自殺身亡。有家暴關注組織指出，家暴於權力和控制中滋長，所有人正正在疫情中失去權力和控制，呼籲執法及司法部門看清這些實際發生的恐怖情況。

英國亦出現類似情況，當地逾25個家暴關注組織在疫情期間接獲的求助個案增加，其中一個名為「Chayn」的組織上月的網頁訪客流量，比去年同期激增逾3倍。雖然前線服務需求壓力不斷加大，他們卻被要求減少這些急切的服務。相關組織要求政府緊急撥款，讓他們繼續支援受害人。