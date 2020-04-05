視像會議程式Zoom數據傳至中國　行政總裁致歉

視像會議應用程式Zoom讓全球用戶不受限制交流，在疫情期間大受歡迎，獲多家機構及英國政府採用。但加拿大多倫多大學網絡研究機構公民實驗室（Citizen Lab）上周五（3日）發表報告指，Zoom的加密鑰匙似乎傳送至北京的伺服器，憂慮中國取得敏感資料。Zoom承認曾錯誤把部分用戶的數據分流往中國，但強調已修補漏洞，行政總裁袁征就事件致歉，承諾解決問題。

Citizen Lab的報告指，Zoom可能根據中國法律，把加密鑰匙交予中方。該應用程式中用於解讀會議數據代碼的加密鑰匙，在某些情況下似乎傳送至北京伺服器，憂慮可能成為各國情報組織及黑客的目標。

Zoom承認，用戶自本年2月急增，為應付數百萬用戶的流量，把部分部分非中國用戶的視像會議紀錄，接駁至不應連接的中國系統，錯誤分流至兩個中國數據中心，但已修補漏洞，沒有政府客戶受影響。Zoom宣布，計劃就收到任何關於政府要求數據，制定一份透明度報告。

袁征表示，截至去年12月底，免費及付費的Zoom用戶單日最高峰是1000萬人，但上月暴增至兩億人，目前20個國家逾9萬間學校使用Zoom。他又指，當初設計產品時沒有料到用戶量在數周內急升，對未有效保護用戶私隱致歉。Zoom的總部位於美國加州，它在中國聘請超過700名員工，並設有研究與發展部門。

基於安全原因，美國紐約市教育部門已下令所有學校停用Zoom，並指是為了保護教職員及學生的利益。馬斯克旗下的Space X已禁止使用Zoom，美國太空總署亦同樣禁止員工以Zoom處理公務。