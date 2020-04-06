新冠肺炎：崔天凱撰文籲中美團結抗疫　拒絕種族主義

新冠肺炎疫情全球大爆發，中美就疫情互相指摘。中國駐美大使崔天凱周日（5日）在美媒報章刊文，表示現在不是相互指摘的時刻，中美需要團結合作、互幫互助；對煽動種族主義和歧視仇外、把別國或別的種族當成替罪羊的愚蠢言行說不。

崔天凱發表題為《同舟共濟定克時艱》的文章，指出疫情之下，各國間的團結至關重要，中美互相指摘不僅會嚴重破壞兩國當前合作抗疫的努力，亦會埋下猜疑甚至對抗的禍根，將兩國的人民拖入險境，甚至殃及全球。

文章指，中方始終負責地通報疫情訊息，建立疫情網上知識中心，並向全球開放；中美兩國衞生部門和專家組一直保持緊密溝通。文章認為，中美是全球兩大經濟體，應為引領對疫情的治療技術和疫苗研發而合作，推動完善全球衞生治理，加強宏觀經濟政策協調，確保全球產業鍊和供應鏈開放、穩定、安全。

崔天凱表示，中方對美國人民面對疫情的痛苦感同身受。中方會對美國，特別是疫情嚴重的紐約提供支持。目前中方正協助美政府在華採購抗疫物資，而中國企業會加班生產、交付紐約與全美採購的醫療物資；另外，中國為已向紐約、華盛頓等地捐贈了數万件防疫物資，而中資企業總計向美國捐贈150萬個口罩、20萬個檢測盒、18萬個手套及許多其他防疫物資。