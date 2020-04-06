美俄軍事角力升級　傳美退出《開放天空條約》

美俄在歐洲的軍事角力日漸升級，英美傳媒周日（5日）報道，特朗普政府有意退出達28年歷史、國際軍事透明機制《開放天空條約》。該條約規定美、俄等成員國可在預先知會下，派偵察機飛越其他成員國領空，執行非武裝偵察任務。

白宮原定上月9日討論是否退出條約，惟因新冠肺炎疫情影響而延後。但國務卿蓬佩奧及防長埃斯珀，已同意啟動退出條約的程序。埃斯珀指出，退出條約旨在節省金錢，毋須替換美軍執行偵察任務的兩架波音OC-135B偵察機。

三名共和黨鷹派參議員布爾、柯頓及克魯茲，上月曾去信白宮，以成本及國安考量為由要求退出條約。他們在信中指條約的執行不僅造成浪費，而且容許俄羅斯偵察美國。

惟民主黨人認為該條約是重要的多邊軍控協議，能提高與盟友的軍事透明度。支持條約的華府官員亦指，相比俄羅斯，美國及盟國才是條約的最大受益人，因為美國飛越俄羅斯領空的次數，比俄方在美國及其盟國領空偵察次數多三倍。

有關條約於1992由美國、俄羅斯與歐洲等34個國家簽署，2002年正式生效，用以檢查執行軍控協議的情況，並增加各成員國軍隊信息的透明度。華府近年多次指控俄羅斯違反條約，包括曾限制對俄方軍事重地加里寧格勒的非武裝空中偵察。

據報，華府或在9月份的財政年度結束時，公布撤出條約的消息，並預計明年正式退出。但若總統特朗普無法在大選連任，有關決定可能被推翻。