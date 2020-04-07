華府列俄組織為恐怖分子　白人至上主義團體首例

美國國務院周一（6日）宣布，將俄羅斯白人至上主義者組織「俄羅斯帝國運動」（RIM）列為外國恐怖主義組織，並制裁其成員。這是華府首次將白人至上主義組織列作恐怖分子，而總統特朗普上任以來曾多次被批評應對白人至上主義不力，今次決定屬意料之外。

反恐副國務卿薩利斯（Camila Sales）稱︰「這是美國首次將白人至上主義者列為恐怖分子，顯示是政府對白人至上威脅的重視。我們做了前朝政府未曾做過的事去應對威脅。」RIM被列為恐怖組織後，華府可禁止美國人向他們提供物資及有經濟來往；而當局已宣布對RIM的3名領袖實施制裁。

RIM是位於俄羅斯聖彼得堡的一個極端民族主義組織，在當地設有軍營；該組織與西方其他白人至上組織有聯繫，並涉嫌協助干預美國選舉。RIM被指負責訓練新納粹戰士，據報其麾下的兩名瑞典人曾在2016至2017年間，以炸彈襲擊瑞典的難民中心及清真寺等。國務院聲明直指︰「這個組織的手上沾有無辜者的鮮血。」

美媒報道指，RIM相信並為俄羅斯政府相關的組織，但獲總統普京默許。RIM在俄羅斯在2014年吞併烏克蘭克里米亞，有協助克里姆林宮招攬參與該場衝突的戰士。