新冠肺炎：法院推翻行政命令　威州如期總統初選

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，威脅11月舉行的總統選舉選期。威斯康辛州州長埃弗斯（Tony Evers）周一（6日）頒布行政命令，將該州初選延後2個月，惟該州最高法院同日推翻命令，初選需在周二（7日）如期舉行。

由保守派法官控制的威斯康辛州最高法院，當日以4票對2票，裁定民主黨籍的埃弗斯無權宣布押後初選。埃弗斯其後表示：「我沒有其他後備計劃，所有選民周二需在行使他們的權利和保障個人健康及安全之間作出選擇。」

對於延後初選，民主黨參選人都表示支持，惟共和黨人則有所保留。埃弗斯起初以初選涉及州內數千名兩周後上任地方官員的投票權，以及州最高法院法官選舉為由，同意如期舉行初選。惟疫情加劇，他決定發出延期初選的行政命令。他明言不知自己是否有此權力，惟權衡疫情對民眾的威脅後仍是頒布，最終被法院推翻決定。

同日，美國最高法院亦推翻下級法院允許延長威斯康辛州缺席投票至下周一（13日）的裁決。缺席投票的選票原本必須在周二或之前寄出，威斯康辛州其後延長限期6日至下周一，作為防疫措施之一。法院判詞指，缺席投票延長6日會從根本上改變選舉本質。