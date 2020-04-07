新冠肺炎：料增3500人病亡　4000紙棺材備用

新冠肺炎疫潮持續衝擊南美洲多個國家，厄瓜多爾的死亡病例於周一（6日）增至191宗，在重災區瓜亞斯省因為死亡人數眾多致傳統棺木不敷應用，當局需運送大批紙棺材到當地應急。

厄瓜多爾至今錄得逾3700宗確診新冠肺炎個案，病逝的人大部分來自瓜亞斯省港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）。醫學專家預計未來數月，單是瓜亞斯省將有2500至3500人死亡，當局運送多達4000個紙棺材到當地備用。有居民表示，有親人在家因病離世，期間他們要用大膠布包裹遺體，等了4日才有當局人員上門移送往火葬。

而在巴西，截至周一累計確診病例達12056宗，死亡病例553宗。聖保羅和是里約熱內盧是疫情最嚴重州份。當局加強各項防控措施，聖保羅州宣布原定周三到期的隔離令再延長15天，里約熱內盧州則在上周三（1日）已延長隔離令15天。

另外在哥倫比亞，周一新增94宗確診個案，令累計總數增至1579宗，而死亡個案則新增11宗，累計增至46宗。新增死亡個案包括一名患遺傳病阿拉吉歐症候群（Alagille Syndrome）的3歲女童，其餘死者年齡由36至94歲。

由於上月13日起實施的隔離令即將到期，哥倫比亞總統杜克計劃採取「理性隔離」措施防止疫症蔓延，可能是延長隔離令，又或是撤銷部分限制，好讓受重創的經濟可以重啟，不過一切視乎疫情而定。