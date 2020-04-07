新冠肺炎：斥航母前艦長天真愚蠢　海軍高層道歉

美國海軍羅斯福號航空母艦前艦長克羅澤被免職餘波未了，署理海軍部長莫德利在過去的周末登艦探視水兵，期間直斥克羅澤「太愚蠢太天真」，不適合指揮羅斯福號，又批評船員日前英雄式送走克羅澤是忘記海軍的使命。上述言論周一（6日）曝光，莫德利同日道歉，有國會議員要求華府辭退他。

羅斯福號是首艘爆發新冠肺炎疫情的執勤軍艦，至周一有173人染疫，目前停泊關島安排水兵檢疫，4865名船員只有2000人落船，未知該艦何時重新執勤。外洩的講話內容顯示，莫德利稱克羅澤理應知道求救信會被傳媒公開，說：「若他（克羅澤）認為不會，他這艦長就當得太愚蠢太天真。」莫德利續指，明白船員愛戴克羅澤，但歡送他就是忘記自己維護美國利益的使命，要求水兵不要再埋怨，讓海軍看似軟弱。

莫德利的言論曝光後，總統特朗普指克羅澤把求救電郵發給多人是犯了錯，形容對方在這事件前有大好前程，但認為莫德利的講話「粗糙」；知情人士透露，防長埃斯珀亦認為莫德利要道歉。莫德利周一黃昏發聲明，澄清不認為克羅澤天真或愚蠢，為其用詞可能造成的混亂致歉，又改口讚對方機靈及有熱忱。

克羅澤因為羅斯福號爆發疫情去信海軍高層，要求讓全體船員落船接受隔離檢測。軍方在事件曝光後，才安排船員分批上岸接受檢測，並解除克羅澤的艦長職務。有海軍將領批評軍方應該先調查清楚事件，才採取行動。