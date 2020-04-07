新冠肺炎：報告批抗疫物資短缺　特朗普斥錯誤

新冠肺炎肆虐，美國的確診數字是全球最高。美國衞生及公共服務部（HHS）總監察長辦公室周一（6日）發表調查報告，指國內醫療機構極度缺乏抗疫物資。總統特朗普同日在白宮記者會上，在未能提出確實證據下，批評HHS總監察長的報告內容錯誤。

長達34頁的報告是根據HHS於上月23日至27日，電話隨機調查全國323間醫院的抗疫物資情況，結果發現嚴重短缺問題，有醫院甚至要排隊等待7日才獲物資補給。報告指有醫療機構人員需要重用口罩、用垃圾袋自製醫療袍，甚至需要從汽車修理廠、美容店及獸醫院等採購器材，權充醫療裝備。美國醫院協會（AHA）事後亦指報告內容準確。

惟特朗普周一晚在白宮記者會上，回應記者就該份報告的提問時，指報告「內容錯誤」，但他並沒提出其理據。他又反問記者誰人負責發表該報告，當記者告訴他是HHS女總監察長格里姆（Christi Grimm）時，他首先搞錯了對方的性別，之後又追問格里姆的背景。

當特朗普得知道格里姆是在前總統奧巴馬任內加入HHS時，便隨即將之跟黨派之爭扯上關係，更反問︰「那是她的觀點。誰委任她的？」不過，記者指出格里姆是由特朗普擢升為總監察長後，他僅回應指「我會了解一下」。

另一方面，副總統彭斯周一在白宮記者簡布會上感謝加州政府，並公布為數500個由加州借出的呼吸機，將陸續運到內華達、馬里蘭、特拉華、華盛頓特區、北美屬地北馬里亞納群島及大洋洲屬地關島，支援當地的醫療機構。加州州長紐瑟姆早前表示，願與其他州份共享呼吸機，紐約州是其中之一，但最終如何分配交由聯邦政府決定。