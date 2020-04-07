新冠肺炎：傳掘千人塚葬死者　紐約市長否認

美國紐約市是全美新冠肺炎疫情最嚴重地區，累計死亡個案近3500宗，醫院殮房不勝負荷。當地一名市議員周一（6日）早上在社交網發文，當局將會在市內公園挖坑，臨時安葬新冠肺炎死者，貼文引來關注。紐約州州長及市長其後急急闢謠，澄清政府沒此打算。

紐約市議會衞生委員會主席萊文（Mark Levine）在Twitter發文，指市長和市法醫已同意有關做法，更煞有介事指會在公園挖出每行可安葬10具棺木的坑。他又補充指，遺體會以得體有序的方式暫時安葬。

紐約州州長科莫其後被記者問及此事時，回應指前一日才與紐約市政府談過，從沒留意有這樣一項安排。紐約市長白思豪亦指有關傳言完全不實，重申永不會以這種「千人塚」埋葬死者。即使日後逝世者人數真的太多，也只會考慮徵用位於布朗克斯區外海哈特島（Hart Island）上，用來安葬無人認領、不知名死者遺體的義塚。

紐約首席法醫辦公室（OCME）發言人戴維斯亦指，他們為市內醫院提供80輛冷凍貨車存放遺體，即是大部分醫院都有1至2輛，要安放遺體不成問題。萊文事後在Twitter再發文，澄請之前所指的只是市政府準備的應變計劃，若死亡數字下跌就用不着。