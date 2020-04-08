新冠肺炎：IATA指航空業2500萬個工作崗位或消失

國際航空運輸協會(IATA)發表報告指出，新冠肺炎疫情爆發期間，由於航空客運需求急降，全球約有2500萬個工作崗位面臨消失風險。

報告指出，包括旅行及旅遊業等，全球約6550萬人的生計依賴航空業，當中有270萬個航空公司工作崗位。在持續3個月的嚴格旅行限制情況下，IATA估計全球航空和相關行業的約2500萬個工作崗位受到威脅，亞太區佔1120萬個、歐洲佔560萬個、拉丁美洲佔290萬個、北美佔200萬個、非洲佔200萬個，中東佔90萬個。

在相同情況下，IATA料航空公司今年的全年客運收入按年銳減44%或2520億美元，最壞情況下第2季需求減少70%，導致現金損失610億美元。分析指出，這意味着飛機停飛、現金不斷減少的航空公司無力提供退款。

IATA秘書長兼行政總裁朱利亞克（Alexandre de Juniac）稱，至本季度末航空公司可能面臨350億美元的退款要求，他們希望乘客能接受替代的現金券。現時關鍵是要避免現金耗盡，所以從財務上而言，為被取消的機票提供退款對公司來說幾乎無法承受。

外電報道，IATA在每周例行簡報會中強調，如果政府放任航空公司倒閉，可能造成就業崗位流失，並衝擊世界經濟。航空業270萬個直接工作崗位中，約有三分一經已流失或被迫休假。