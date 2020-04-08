洛城博物館暫關閉　邀網民低成本重現經典藝術品

世界多地的博物館及藝術館等目前都需閉館，美國洛杉磯一間藝術博物館為讓人們保持欣賞藝術品的熱情，近日在社交網發起一項別開生面的挑戰活動，邀請民眾發揮創意，利用低成本的家居物品，重現經典藝術作品。不少網民上載自己的作品，有的神還原原作，有的加入搞笑元素，創意十足。

發起這項挑戰活動的「J保羅蓋提博物館」（J. Paul Getty Museum）表示，他們希望在這困難時期，一盡博物館推廣藝術教育和關懷社會的職責。館方在社交網為網民提供二次創作的貼士，首先於網上瀏覽博物館的展品，挑選喜愛的藝術作品，然後在家中找3樣廉價或隨手可得的東西作創作素材，最後拍下照片上載博物館的官方社交網頁分享即可。

博物館表示，活動推出後大受歡迎，網民的作品紛至沓來，有人更出動家中寵物化身成畫中人，又或是以蔬果等重現風景畫。蓋提博物館表示，他們其實是受到荷蘭阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）一個名為「藝術與檢疫之間」（暫譯）的項目啟發。