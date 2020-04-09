憂香港系統危害國家安全　美擬准Google使用連接台灣海纜

英國傳媒周四（9日）報道，美國司法部周三（8日）建議聯邦通訊委員會（FCC）批准Google要求，在未來半年使用連接美國及台灣的大平洋海底通訊電纜系統Pacific Light Cable Network System（PLCN），而非直接連接美國與香港的電纜系統。FCC對此拒絕回應。

報道指，司法部在一份致函FCC的文件指出，司法部及其他美國機關認為，直接連接美國與香港的電纜系統會構成重大風險，嚴重危及國家安全和美國執法部門的利益。該文件亦提到，或允許Google在未來6個月營運分段電纜系統，正等待批出牌照。若Google未能得到臨時授權，或不得不以更高價格尋找替代產能。

報道另提及，Google亦同意營運該條連接美國與台灣、全長近1.3萬公里但不包括香港的大平洋海底通訊電纜系統。Google其後在聲明中表示，正部署專用全球網絡，而營運團隊亦正不斷增強以滿足用戶需求，包括海底電纜系統。Google與Facebook早前出資興建該條已完工的海底電纜，其後遭美國監管機構禁止使用。