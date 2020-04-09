新冠肺炎：特朗普反駁譚德塞　再次威脅暫停提供資金

世界衞生組織總幹事譚德塞周三（8日）呼籲各國不要把新冠肺炎危機政治化後，美國總統特朗普與國務卿蓬佩奧出席白宮記者會時，一同反駁有關說法，並再次威脅暫停提供資金。

特朗普表示，當看到世衞與中國關係時，不敢相信譚德塞仍談論政治。他提到中國資助世衞4200萬美元（約3.3億港元），而美國則花費4.5億美元（約35.1億港元），但一切似乎偏向中國，並批評道：「這是不對的，對我們並不公平。老實說，對世界也不公平。」

對於譚德塞表示將有很多屍袋，特朗普暗示，若世衞作正確分析，就會減少死亡人數：「我認為當你說要用更多屍袋，我想我們也會完成。若世衞給予正確分析，他可更好地為人民服務。」

當談及華府會否暫停向世衞提供資金時，特朗普提到，美方要做研究及調查，但同時會有所保留。與特朗普一同出席記者會的蓬佩奧則補充道，世衞在應對疫情時沒有達標，因此華府會重新評估是否繼續向對方提供資金。

蓬佩奧表明，國際組織使用美國納稅人金錢，應實現他們目標，但反對現階段更換世衞領導人，也太早談論中國隱瞞疫情需承受甚麼後果。