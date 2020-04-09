Zoom邀專家助堵安全漏洞　Google及SpaceX禁員工使用

視像會議應用程式Zoom被揭將數據傳至中國大陸，掀起私隱安全風波。繼台灣禁止政府部門使用Zoom後，德國政府消息周三（8日）亦指，外交部決定限制使用Zoom。為平息安全疑慮，Zoom宣布聘用Facebook前首席安全官斯坦慕斯（Alex Stamos）作為顧問。

坦慕斯周三在網誌撰文稱︰「Zoom在核心應用程式安全、加密設計、基建安全上，需作重要改進。我很期待與Zoom的工程師團隊就此合作。」Zoom已就此邀請匯豐銀行、日本電報電話公司、Netflix、Uber等首席資訊安全總監加入委員會，共商安全技術問題。

然而，英媒引述德國政府消息指，該國外交部已限制官員不得在手機上使用Zoom的應用程式，只可在固定的電腦上使用Zoom，甚至改用電話會議。但據報政府各部門就Zoom的使用未有一致立場。此外，美企Google禁止員工在手提電腦上使用Zoom的視像會議功能；太空探索科技公司（SpaceX）則已禁用Zoom應用程式。