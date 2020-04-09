桑德斯稱為良心退選　拜登籲團結硬撼特朗普

美國佛蒙特州參議員桑德斯周三（8日）宣布退出民主黨總統初選，前副總統拜登篤定將與爭取連任的總統特朗普對撼。桑德斯在民調大幅落後多時，終承認自己已無勝算，故作出「困難且痛苦」的退選決定。拜登隨即盛讚對方是「國內最強大的改變聲音之一」，又表明會聆聽桑德斯支持者的民意。

新冠肺炎疫情打亂了總統初選的節奏，78歲的桑德斯在無法造勢拉票下，無力扭轉頹勢。他發文宣布退選，稱︰「競選結束，但為公義的抗爭不息。」桑德斯又在直播演說指︰「在這困難時刻，我們需要所有人集中在更重要的事情上，我無法昧着良心繼續這場贏不了的競選。」

據報，桑德斯在決定退選前，曾多次與影響力巨大的前總統奧巴馬商議。奧巴馬表明不會在初選期間表態支持任何一名參選者，但他與昔日拍檔拜登保持密切關係。路線偏左的桑德斯提倡社會主義，有大量基層及年輕支持者，但未能贏得初選多個關鍵州份，最終退選。

拜登至此成為民主黨唯一總統參選人，他表示自己現時的挑戰，是要團結黨內的自由派和中間派。拜登向桑德斯支持者喊話︰「我聽見你的聲音，我知道我國的當務之急是甚麼。我希望你們能加入我方，我歡迎並需要你們。」

不過，特朗普與此同時亦針對桑德斯支持者大打分化戰。他在社交網發文，炮轟另一民主黨參選人沃淪遲遲不退選，是令桑德斯落敗的原因。特朗普稱︰「作為交換，桑德斯支持者應轉投共和黨！」被指與桑德斯路線相近的沃淪事後感謝桑德斯為基層所做的努力，但此前一直未有表態支持對方，引來質疑。她目前亦未表示支持拜登。

新冠肺炎疫情下，預定11月舉行的總統選舉恐受影響。威斯康辛州原決定將該州初選延後2個月，但行政命令被州內最高法院推翻，最終如期在周二（7日）舉行初選。威州仍有約340萬選民無法以郵寄投票，令民眾於疫情下仍需親赴票站。分析認為，未來的選期將持續受疫情影響。