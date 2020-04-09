新冠肺炎︰厄瓜多爾嚴查遺體處置　墨西哥60醫護中招

新冠肺炎疫情在南美擴散，其中厄瓜多爾最大城市瓜亞基爾的殯葬系統崩潰，出現遺體被棄於街頭的情況。總統莫雷諾周三（8日）要求徹查遺體處理問題，強調「所有人都應有尊嚴地辭世」。墨西哥同日則爆發60名醫護職員集體感染，情況堪憂。

厄瓜多爾有4000多宗確診，242人病死；但另有約240名死者疑似死於新冠肺炎。瓜亞基爾民眾控訴當局未有及時處理家中遺體，甚至調亂死者身份。當地更爆出有衞生官員要求死者家屬交錢，才交還遺體。衞生部形容有關行為可恥，已將涉事官員撤職，矢言會將涉案人士依法查辦。

墨西哥疫情亦不樂觀，有衞生部官員周三預測，國內可能出現2.65萬宗確診。該國目前有3000多宗病例，但當局相信國內仍有大量無症狀的隱形患者。當局同日又公布，國內兩間醫院目前約有60名員工染疫，其中首都墨西哥城外的一間醫院更有20名醫生確診。

另外，巴西衞生部周三表示，當局試圖向中國購買1.5萬部呼吸機不成功，正考慮安排本地企業自行生產。不過，另有華企供應的40噸口罩則在周三成功送抵巴西。