新冠肺炎：傳情報機構去年11月得知疫情　影響亞洲駐軍

美國輿論質疑總統特朗普輕視新冠肺炎的殺傷力，導致國內疫情現時一發不可收拾。消息指，美方情報部門去年11月已發出預警，警告疫情有機會演變為災難，不但將改變生活及營商模式，更威脅人口甚至美軍在亞洲的部署。

美國廣播公司周三（8日）引述4個消息來源報道，負責確保海外部署士兵的健康、隸屬於美國國防部情報局的國家醫學情報中心（NCMI），根據電報分析、電腦截取及衞星圖片，去年11月底就中國湖北省武漢市的新冠肺炎疫情發表報告，結論指疫情可成為災難性的事件；NCMI之後多次向國防部情報局、參謀長聯席會議及白宮匯報。

NCMI報告在國內情報界傳閱後，其他情報部門亦開始經加密渠道，在感恩節期間分享相關的情報簡報，分析員在簡報指中國政府領導層知道疫情失控，但仍向外國政府及公共衞生機構隱瞞如此重要的資訊。報道續指，負責制定政策及決策的聯邦政府官員及國家安全委員會，去年11月至12月期間，多次在白宮聽取疫情匯報。

至於特朗普最早何時得悉有關情報，美國有線電視新聞網絡前天引述知情人士指，在今年1月3日提交特朗普的總統每日簡報上，包含美方情報界有關中國疫情、病毒如何向外擴散等資訊。總統每日簡報屬於高度機密的情報文件，內裏的情報事前經過數周審查及分析，而分析員及情報官員亦要對他們的評估達到一定信心門檻。

特朗普前天回應時強調，今年2月2月正式對中國「封關」前不久，他才知道疫情的嚴重性。惟報道指去年12月初至中，中國難以控制疫情的線索，開始在當地社交媒體以至官方傳媒上披露，這些公開來源的資訊亦促使美方情報官員收集有關情報；據報中央情報局正評估疫情對外國政府與領導層，以及美國國家安全的影響。

NCMI透過國防部發表聲明，表示按照慣例不會評論具體的情報事件，但基於公共衞生危機的透明度，確認報道所提及的報告並不存在；國家安全委員會則拒絕回應。