水底上古森林發現新品種細菌　助研抗生素

美國一個大學科研團隊，早前從亞拉巴馬州一個有近6萬年歷史的上古森林遺址，採集了一批木頭。他們研究存活於木頭上的船蠹（shipworms）時發現一些新品種細菌，經DNA排列後評估可否製成新藥，目前發現至少一種抗生素，製造成本和毒性都較低。

該個位於莫比爾灣（Mobile Bay）水底約18.3米處的上古森林遺址，於2004年颶風伊凡吹襲時重見天日。由於古森林被厚厚的沉積物壓住，令它經逾6萬年仍保持得非常完好。猶他大學分子生物學家海古德（Margo Haygood）認為，古森林內的微生物和生物分子與別不同，或有機會用來製造藥物。

海古德與其團隊早前潛到該遺址研究，他們除找到逾300種海洋生物外，亦發現一些會將木材轉化為動物組織的船蠹。團隊研究這些船蠹後，從中找到約100個菌株，當中許多都是新品種。

他們把其中12個菌株的DNA排序後，發現它們有可以用來製成抗生素的生物合成特性，而且菌株能在極低溫和較現時工業製藥沒那麼嚴格的環境下繁殖，日後有望令製藥成本降低。團隊並指，這些屬共生菌的菌株製成的藥物化合物，對人類及動物的傷害亦較少。