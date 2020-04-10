新冠肺炎：船艦數量太多　國防部料更多軍艦中招

新冠肺炎疫情肆虐下，美國海軍的太平洋艦隊4艘航母均淪陷，五角大樓周四（9日）表示，預計將有更多海軍艦艇爆發疫情，直言無法迅速為大量船員檢測是目前最大難題。國防部強調，海軍已從羅斯福號爆疫吸取教訓，美軍正適應在疫情期間執行任務。

參謀長聯席會議副主席海騰（John Hyten）指出，美軍船艦數量眾多，每艘核動力航母上至少有5000名水兵，認為羅斯福號不會是單獨例子，可能會有更多艦艇出現疫情。他又表示，羅斯福號未能執勤，雖對美軍在西太平洋的部署有一定影響，但未有減弱整體實力。

美國前北約盟軍司令斯達利迪斯憂慮，海軍和所有軍種未來將有更多人染疫。國防部副防長諾爾奎斯特則表示，當局意識到疫情短期內不會消失，但相信對普遍年青的現役軍人威脅較低，而美軍亦具備充足彈藥及訓練，必定會適應克服疫情並執行任務。

包括列根號、卡爾文森號及羅斯福號及尼米茲號航空母艦，美軍至今已有4艘航母出現確診病例。最先爆發疫情的羅斯福號目前正停泊關島，艦上全員接受病毒檢測，至今超過400人確診，逾1000人仍等候檢測結果。