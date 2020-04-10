新冠肺炎︰紐約市公墓掘坑埋屍　騰空停屍間

美國紐約市的新冠肺炎疫情告急，逾8.7萬人染疫，4260人死亡。當地早前已動用冷凍貨櫃放死者遺體，外媒周四（9日）拍到有運屍車把遺體送上船，轉移到哈特島的公墓安葬，政府近日更請外判工人在公墓掘坑埋屍。官員則指，只有在市內停屍間飽和的情況下，才會把新冠肺炎死者運到該島及其他公墓埋葬。

由無人機拍攝的片段可見，多名身穿全副防護裝備的工人，在無人的哈特島埋葬屍體，坑內排有多具臨時棺木。哈特島公墓自美國內戰時期設立，葬有逾100萬具無人認領的屍體。負責管理的紐約市懲教署指出，一直是由囚犯負責埋葬，疫情前每周四會有船載遺體到哈特島，平均每周有約25具遺體下葬。

惟紐約市的新冠肺炎死亡人數激增，市內自3月23日起騰出停屍間安置病亡者，把非新冠肺炎死者遺體轉移到哈特島落葬，運屍船同月30日起每周運作5日，該周共125人下葬，懲教署更計劃讓運屍船每日運作。

官員亦透露，由於囚犯因社交距離等措施無法處理埋葬工作，當局改為聘請外判人士協助，並已增挖兩條坑道應付需求。紐約首席法醫辦公室一般會保留屍體14日，可處理800至900具屍體，另外有約40個冷凍貨櫃可安放4000具遺體，無人認領的屍體會運往哈特島埋葬。

紐約市數間殯儀館目前已飽和，能處理的新冠肺炎死者數量有限。惟官員表示，只有在市內停屍間不勝負荷時，才會把新冠肺炎死者的遺體運到哈特島或其他公墓埋葬。

紐約市衞生部門周三（8日）公布市內病亡者的種族分布數據，顯示拉丁裔佔了34%、非裔及白人分別為28%及27%，亞裔死亡數字最少，只佔總死者數量的7%。