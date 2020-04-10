新冠肺炎：拜登續領先　幕僚憂特朗普講多錯多

美國總統特朗普現時每日出席白宮抗疫記者會，美媒周四（9日）報道，民主黨總統參選人、前副總統拜登的支持度，領先特朗普11個百分點，差距再拉闊。有特朗普幕僚及共和黨人憂慮他「講多錯多」，希望他減少在記者會亮相，交由抗疫專責組的專家負責。知情人士亦指，特朗普經常攻擊個別州長，怕他得失民眾，而公眾對其抗疫的滿意度亦下跌，擔心會影響他競逐連任。

美媒引述知情人士指，特朗普在記者會攻擊州長、傳媒、與專家建議唱反調等，都令其幕僚及共和黨人十分擔心。根據美國有線電視新聞網絡（CNN）周四的民調顯示，拜登以53%支持度領先特朗普的42%，周三（8日）的民調則顯示僅45%受訪者滿意特朗普的抗疫表現，52%人士不滿。官員開始認為記者會對特朗普弊多於利，甚至成為他所有錯誤的「原罪」。

共和黨參議員格雷厄姆直指特朗普的對手不再是拜登，而是新冠病毒，並提出讓特朗普一周現身記者會一次，其他黨友亦認為應讓衞生專家領導美國抗疫。有共和黨議員、華府官員及特朗普競選團隊成員希望特朗普限制出席記者會次數，投入更多時間處理復市事宜，並邀請小布殊、奧巴馬等前總統攜手應對國家緊急狀態。

一名特朗普的顧問亦認為，特朗普每次在記者會都是向拜登「派彈藥」，應由較少犯錯、有更多同情心的抗疫專責組負責人、副總統彭斯主持抗疫記者會。不過，特朗普喜歡上電視，相信這是反擊關於他負面報道的機會，所以不會輕易淡出記者會。

報道續指，特朗普團隊持續監察特朗普在疫情期間的支持度，顯示他宣布社交距離指引後增加的支持率已消減，比較其他州長支持度有雙位數增幅時，情況更令人憂慮。