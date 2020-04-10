新冠肺炎：軍醫支援紐約　交付3.7萬個屍袋

在紐約市法拉盛華人社區，一位巿民身穿防護衣去藥店取藥。（中新社圖片）

新冠肺炎肆虐美國，紐約州是全國重災區，紐約市更是首當其衝。雖然軍方在該市部署醫療船及設立臨時醫院，但疫情持續惡化，因此決定改變策略，派出數百名軍醫支援當地醫院；國防部亦已向聯邦應急管理局提供3.7萬個屍袋。

國防部副部長諾爾奎斯特周四（9日）承認，由於抗疫形勢有變，所以改變支援模式。他解釋，軍方原先目標是增加紐約市病床數量，但發現當地醫護人員染病導致人手不足，因此改派醫生及護士協助。周三（8日）起，325名軍方醫護人員進駐紐約市11間公立醫院，但市長白思豪要求1450名軍方醫護人員支援。

國防部同日公布，由紐約市賈維茨中心改建而成的臨時醫院，已經接收134名病人，而上址配備1000張病床，預料之後擴充至2500張；醫療船安慰號至今收治79名病人，其中62人仍然在船上，它之後將重新配置改為接收新冠肺炎患者。

另外，國防後勤局周四表示，已從庫存及供應商加快供貨下，應聯邦應急管理局的要求提供一批屍袋。聯邦應急管理局此前要求國防部提供10萬個屍袋，應對持續增加的新冠肺炎死亡人數，餘下6.3萬個屍袋預計本月稍後至7月交付。