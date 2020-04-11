新冠肺炎：50%用呼吸機患者不治　過早使用或有害

有醫生警告太早用呼吸機或對新冠肺炎患者有害。（Getty Images圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，不少醫生都會用呼吸機救治重症者。不過，美國有醫生警告患者若太早使用呼吸機，有機會令他們的病情進一步惡化，建議醫生認真考慮改變使用呼吸機的方式。

英媒周四（9日）引述專家報告指，普遍而言有40%至50%使用呼吸機的新冠肺炎患者不治，英國則有約67%患者無法生存，紐約市更有80%用呼吸機的患者死亡，紐約州州長科莫亦指該州可能只有20%使用呼吸機的患者能存活。專家目前未知為何患者插喉後的死亡率會這麼高。

接駁呼吸機的患者要先麻醉，把喉管插入喉嚨，機器將氧氣送入患者已衰竭的肺部。有衞生專家質疑，呼吸機是否反令某種患者情況更差，觸發有害的免疫系統反應，或令病情變得更嚴重。

專家指出，呼吸機用了一段時間之後，確實會對病人造成損害，因為高壓氧氣被迫送入病人肺部細小的氣囊中。有人認為，損害只是因為病人接駁呼吸機時已經病得很重，但有些人認為呼吸機可令肺炎更嚴重，醫護太早讓新冠肺炎患者使用呼吸機，有害無益。