新冠肺炎：崔天凱籲合作抗疫　華仍執行中美貿協

中美政治角力持續，中國駐美國大使崔天凱近日接受美媒訪問時指出，中美元首早前曾通電話，一致認為兩國應合作對抗新冠肺炎疫情，強調現時需要團結，要摒棄利用他人苦難謀取政治私利的行為，並指不應把遠離中國的國家病例上升都歸咎於中方，也許是源自其他地方。他另提到中方仍在執行中美首階段貿易協議，向美國採購農產品等，但當前全球經濟環境劇變，建議中美經貿團隊開視像會議協調應對。

崔天凱於本月3日受訪，節目上周六（11日）在美國公共廣播公司播出，談及中美貿易戰、新冠肺炎疫情，以及中美在疫情的角力等議題。被問及對美國抗疫工作有何建議時，崔天凱指出要加強國際合作，摒棄利用他人苦難謀取政治私利的行為，但在美國及其他地方還是有人有這種圖謀，他指要堅決反對，不希望中美關係惡化，但對一些人和政客的卑劣言行感到震驚。

崔天凱亦否認中國政府隱瞞疫情，指去年12月27日首次收到武漢一名女醫生上報收治了3個不明原因發燒的可疑病例，當地疾控中心一兩天內就派專家到醫院調查，翌日向當地所有醫院發提醒，並於今年1月3日向世界衞生組織通報。

主持人再問及湖北省武漢市封城前有500萬人離開一事，崔天凱指當中絕大部分人沒有簽證，無法去其他國家，匆忙離開的話亦無時間申請簽證，所以絕大多數人肯定仍在國內。他又指，武漢及湖北鄰近其他省份的確診病例不是很高，意味中方有效遏制病毒在全國傳播，所以不應將遠離中國的國家病例數字增加歸咎於中方，也許這是源自其他地方。

至於中美貿易問題，崔天凱透露中方在全球疫情下仍努力落實中美首階段貿易協議，正從美國採購農產品、取消外國公司進入中國金融市場的限制等，但全球經濟形勢發生急劇變化，希望兩國經貿團隊能開視像會議，評估形勢和協調應對。