新冠肺炎：《紐時》揭特朗普忽視警告　錯失防疫時機

美國總統特朗普多次被指抗疫不力，美媒《紐約時報》上周六（11日）再披露，特朗普在疫情爆發初期忽視專家及顧問團隊的警告，導致延誤部署措施、錯失防疫時機。

根據報道，衞生及公共服務部部長阿薩爾1月18日已警告特朗普，指新冠肺炎疫情有可能會很嚴重、新冠肺炎可能會大流行及美方應批評中國公布疫情信息時不透明。特朗普當時拒絕批評中國，又指阿薩爾危言聳聽、不應驚慌。特朗普又對傳媒說：「我們完全能控制疫情，只是有一名患者由中國入境，事情能處理好。」

白宮專家於2月底曾召開病毒工作小組會議，並預測疫情趨勢，估計全國會有1.1億人疫病、逾58萬人死亡。專家因此建議政府實施社交距離措施，但特朗普一直到3月16日才宣布相關決定。專家同月警告，無病徵的病人也會傳播病毒，認為需要將「遏制疫情」的政策、轉為「減輕疫情」政策，並更嚴格限制社交距離。專家打算與特朗普開會討論此決定，但特朗普因股市下跌及防疫措施可能嚴重影響日常生活等原因而取消會議。

副國家安全顧問博明後來成功說服特朗普對中國實施旅遊限制，但引起特朗普經濟團隊的不滿，他們擔心此舉會損害中美貿易關係。此外，白宮國家貿易委員會主任納瓦羅1月時已寫下備忘錄，警告新冠肺炎可能會大流行。據指，特朗普對納瓦羅的做法不滿，初時他指不知道納瓦羅曾寫下備忘錄，後來又說他知道，但沒有閱讀。