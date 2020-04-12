新冠肺炎：《紐時》指紐約病例由歐洲傳入　特朗普斥假新聞

美國《紐約時報》早前引述研究報告指，紐約的大部分新冠肺炎病例由歐洲傳入。總統特朗普上周六（11日）直斥該報道為假新聞。《紐約時報》同日公開一批專家與政府的電郵，透露專家早在疫情初期已警告其嚴重程度，但特朗普政府沒有及時實施防疫措施。

特朗普在社交網上發文道，《紐約時報》指新冠肺炎病毒源自歐洲、而非中國，是他首次聽到這種理論。他質疑記者的消息來源，又形容《紐時》逐漸衰落，批評該報剛被中國像趕狗一樣趕出來，卻想重新獲中國批出採訪許可，因此才會寫出「紐約病例源自歐洲」的說法。

根據報道，紐約西奈山伊坎醫學院及紐約大學的專家均指，他們分析紐約新冠肺炎病人體內病毒的基因組後，發現病毒的毒株與在歐洲流行的毒株相同，因此認為紐約病例由歐洲傳入。他們推斷，病毒2月中起已在紐約傳播，由1月底至2月中期間，全球一些傳播鏈未被發現。

不過，根據《紐時》披露的電郵紀錄，早在疫情爆發初期，已有退伍軍人事務部的官員質疑世界衞生組織及疾病控制及預防中心（CDC）的防疫反應太慢；一名曾為前總統小布殊及奧巴馬政府擔任顧問的傳染病專家指，疫情可與史上的大災難比較；專家早已提醒，要說服民眾停課停工很困難，因此要重視這問題。有人更認為鑽石公主號郵輪的疫情已證明病毒傳播之快，美國政府應早要覺醒。

專家2月底開始認為美國遏制疫情失敗，要轉為減慢疫情擴散。當特朗普3月11日宣布限制自歐洲入境的航班時，仍無意限制國內的社交聚會，令專家憤怒。曾擔任特朗普國土安全顧問的博塞特亦質疑其決定。